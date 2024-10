Furlani | Il mio obiettivo è trasformare il bronzo olimpico in crescita e altre medaglie preziose

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Trento, 12 ottobre 2024 – E’ stato un anno sportivo eccezionale per Mattia. L’Azzurro ha conquistato il secondo posto, con splendido argento, europeo a Roma e poi ha aggiunto una super medaglia dinel salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una promessa giovanile che è diventata la conferma e la stella della Nazionale di Atletica Leggera. Ha raccontato l’avventura in questo straordinario 2024, al Festival dello Sport, in svolgimento a Trento. Come riporta l’Ansa,ha detto: “C’è stata una transizione importante e sentita tanto tra l’anno scorso e quest’anno, e sono contento di come sono evoluto. Ora bisogna solo lavorare tanto: c’è ancora uno sviluppo biologico da rispettare e molti lavori non ancora toccati”. “La gara di Parigi 2024 l’ho presa come tappa di passaggio.