Sport.quotidiano.net - Forlì, ecco l’insidia Fiorenzuola. Piacentini al Morgagni per la svolta

(Di sabato 12 ottobre 2024) Per riprendere la corsa. Domani, alle ore 15, ilospita ilcon l’intento di dimenticare l’ingiusta prima sconfitta patita in campionato in casa della capolista Tau Altopascio. La partita vedrà i biancorossi alle prese col, retrocesso dopo tre stagioni disputate in quella serie C che è l’obiettivo dichiarato della società di viale Roma. Nello scorso campionato la squadra rossonera, nel tentativo di mantenere la categoria, ha inutilmente alternato in panchina Bonatti, Turrini e Tabbiani finendo per scendere in quarta serie col playout perso (1-3) col Novara. Da questo campionato sulla panchina del club emiliano siede il 43enne Vincenzo Cammaroto, abbonato al classico 4-3-3, tornato nel club dopo le due stagioni trascorse da vice allenatore di mister Luca Tabbiani in D tra il 2019 e il 2021.