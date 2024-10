Firenze, torna ‘Fiorente’. Sfilata a cavallo per le vie del centro (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 - Parte Guelfa, in collaborazione col Comune di Firenze e col Ministero dell’Interno, annuncia che domenica mattina 13 ottobre si terrà l’ottava edizione della Fiorente, la magnifica cavalcata urbana per le strade e le piazze del centro storico di Firenze, alla quale parteciperà tradizionalmente la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato. Fiorente 2024 è dedicata dall’Arciconfraternita di Parte Guelfa, istituzione dedicata alla salvaguardia delle risorse naturali, alla Repubblica di Singapore per onorarne l’esempio pacifico e accogliente votato alla realizzazione di politiche di sostenibilità e di tutela ambientale. La passeggiata a cavallo, organizzata da Parte Guelfa, affonda le proprie radici storiche nelle parate a cavallo che attraversavano Firenze in occasione delle visite di illustri personalità. Lanazione.it - Firenze, torna ‘Fiorente’. Sfilata a cavallo per le vie del centro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 - Parte Guelfa, in collaborazione col Comune die col Ministero dell’Interno, annuncia che domenica mattina 13 ottobre si terrà l’ottava edizione della Fiorente, la magnifica cavalcata urbana per le strade e le piazze delstorico di, alla quale parteciperà tradizionalmente la Fanfara adella Polizia di Stato. Fiorente 2024 è dedicata dall’Arciconfraternita di Parte Guelfa, istituzione dedicata alla salvaguardia delle risorse naturali, alla Repubblica di Singapore per onorarne l’esempio pacifico e accogliente votato alla realizzazione di politiche di sostenibilità e di tutela ambientale. La passeggiata a, organizzata da Parte Guelfa, affonda le proprie radici storiche nelle parate ache attraversavanoin occasione delle visite di illustri personalità.

