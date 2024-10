Febbre Dengue. Il virologo: “Ecco i sintomi che la distinguono dall’influenza” (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 - Il primo caso autoctono di Febbre Dengue in Toscana, rilevato in una famiglia di Sesto Fiorentino, ha alzato il livello di allarme tra la popolazione. Ma c’è davvero da preoccuparsi? Ne parliamo col professor Mauro Pistello, direttore dell'Unità Operativa di Virologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa. Dottor Pistello, intanto come si distinguono i sintomi dell'influenza da quelli della Febbre Dengue? "All'inizio, molte infezioni virali, tra cui l'influenza e la Febbre Dengue, possono sembrare simili. Entrambe presentano infatti Febbre alta, spossatezza e mal di testa. Tuttavia, la Dengue può causare un mal di testa più intenso e persistente, accompagnato da dolori diffusi alle articolazioni e ai muscoli, descritti come "dolori spaccaossa”, tanto sono forti. Lanazione.it - Febbre Dengue. Il virologo: “Ecco i sintomi che la distinguono dall’influenza” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 - Il primo caso autoctono diin Toscana, rilevato in una famiglia di Sesto Fiorentino, ha alzato il livello di allarme tra la popolazione. Ma c’è davvero da preoccuparsi? Ne parliamo col professor Mauro Pistello, direttore dell'Unità Operativa di Virologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa. Dottor Pistello, intanto come sidell'influenza da quelli della? "All'inizio, molte infezioni virali, tra cui l'influenza e la, possono sembrare simili. Entrambe presentano infattialta, spossatezza e mal di testa. Tuttavia, lapuò causare un mal di testa più intenso e persistente, accompagnato da dolori diffusi alle articolazioni e ai muscoli, descritti come "dolori spaccaossa”, tanto sono forti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Febbre Dengue. Il virologo : “I sintomi che la distinguono dall’influenza” - Da noi, il rischio di contrattare una forma grave è molto remoto. In alcuni pazienti, la Dengue può causare anche eruzioni cutanee e forme lievi di epatite. La mortalità causata dalla Dengue in genere è bassa, intorno all’uno per mille. Firenze, 12 ottobre 2024 - Il primo caso autoctono di febbre Dengue in Toscana, rilevato in una famiglia di Sesto Fiorentino, ha alzato il livello di allarme tra ... (Lanazione.it)

Febbre dengue - Palamara (Iss) al G7 Salute : “Importante diagnosi precoce - lavoriamo sulla prevenzione” - “In questo momento stiamo lavorando sulla prevenzione, sulla disinfestazione e la diagnosi precoce. Anna Teresa Palamara specifica che sono state messe in atto misure per far fronte all’emergenza: “In caso di diagnosi positiva è importante attivare immediatamente le misure di disinfestazione a livello locale che blocchino l’eventuale trasmissione del virus – continua -. (Lapresse.it)

Focolai di febbre Dengue in Toscana e nelle Marche - Questa malattia è comune nelle regioni tropicali e subtropicali, ma negli ultimi anni si è registrata una presenza crescente anche in aree mediterranee, come l’Italia. . Allo stesso modo, Fano ha registrato un incremento dei casi che ha portato le autorità locali a intraprendere azioni rapide, tra cui disinfestazioni straordinarie nelle aree pubbliche e campagne di sensibilizzazione rivolte ai ... (Velvetmag.it)

Primo caso autoctono di ‘febbre Dengue' in Toscana - Si tratta, appunto, del primo caso auoctono di dengue in Toscana. La catena di trasmissione del virus avrebbe seguito questo percorso: i suoi parenti sarebbero stati a Fano nelle scorse settimane dove c’è un importante cluster autoctono di dengue. Nel ritorno a Sesto Fiorentino la zanzara avrebbe punto prima i parenti e poi l’uomo, contagiando quest’ultimo. (Lanazione.it)