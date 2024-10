Discarica a cielo aperto a Torrione Alto, la denuncia dei cittadini: "Situazione insostenibile" (Di sabato 12 ottobre 2024) Allarme degrado in via Eduardo De Filippo, nella zona di Torrione Alto a Salerno. Come segnalato da alcuni cittadini, e come si evince dalle foto, nell'area è stata creata una vera e propria Discarica a cielo aperto. Tra detriti di costruzione, resti di mobili e sacchi di immondizia, la zona è Salernotoday.it - Discarica a cielo aperto a Torrione Alto, la denuncia dei cittadini: "Situazione insostenibile" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Allarme degrado in via Eduardo De Filippo, nella zona dia Salerno. Come segnalato da alcuni, e come si evince dalle foto, nell'area è stata creata una vera e propria. Tra detriti di costruzione, resti di mobili e sacchi di immondizia, la zona è

