De Siervo | Negli stadi ci sarà il riconoscimento facciale e finirà la responsabilità oggettiva per i club

Luigi De Siervo, amministratore della Lega Serie A, ha rilasciato un'intervista a Calcio e Finanza: Queste le sue dichiarazioni "L'indagine sul tifo organizzato di Inter e Milan ha svelato i rapporti degli ultras con la criminalità organizzata e il loro coinvolgimento in affari illeciti. Una cosa che – per le modalità in cui è venuta a galla – sembra essere stata fatta alla luce del sole. Di chi è la colpa dell'immobilismo nei confronti di questa situazione secondo De Siervo? "Sul caso specifico vorrei evitare di dare giudizi sommari, le indagini sono ancora in corso, ma da quanto emerso è palese che nelle curve si fosse infiltrata da tempo la malavita che gestiva indisturbata varie attività criminali tra cui lo spaccio di droga. Il mondo del calcio ha denunciato pubblicamente da anni come gli stadi siano divenuti oramai una "terra di nessuno" dove regna l'illegalità.

