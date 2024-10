Costo della casa a Milano, la soluzione: trasporti regionali migliori (Di sabato 12 ottobre 2024) Villois Il deficit dei trasporti pubblici di parte rilevante della Lombardia rappresenta un ostacolo di vaste dimensioni alla necessità di allargare il perimetro residenziale in modo da ridimensionare i prezzi degli immobili della periferia di Milano, gli unici ancora accessibili ai redditi della grande maggioranza dei milanesi, ma comunque già a prezzi, sia per acquisto, che per locazione ad alto rischio insostenibilità. L’attuale Costo della vita a Milano fa sempre più a schiaffi con il reddito medio, l’incidenza dell’abitazione, che non dovrebbe superare il 25-30% del reddito, lo ha abbondantemente superato appostandosi intorno al 40% e oltre. Ilgiorno.it - Costo della casa a Milano, la soluzione: trasporti regionali migliori Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Villois Il deficit deipubblici di parte rilevanteLombardia rappresenta un ostacolo di vaste dimensioni alla necessità di allargare il perimetro residenziale in modo da ridimensionare i prezzi degli immobiliperiferia di, gli unici ancora accessibili ai redditigrande maggioranza dei milanesi, ma comunque già a prezzi, sia per acquisto, che per locazione ad alto rischio insostenibilità. L’attualevita afa sempre più a schiaffi con il reddito medio, l’incidenza dell’abitazione, che non dovrebbe superare il 25-30% del reddito, lo ha abbondantemente superato appostandosi intorno al 40% e oltre.

