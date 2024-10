Como-Inter Women 0-1, le pagelle: due flop dalla panchina, Wullaert 7! (Di sabato 12 ottobre 2024) Como-Inter Women termina 0-1. Ancora molto bene Tessa Wullaert, dalla quale nasce l’azione dell’1-0. Giornata no per le subentrate Elisa Polli e Gouthia Karchouni. Di seguito le pagelle di Como-Inter. BALDI 6,5 – Chance da titolare per la classe 94? che in più occasioni dimostra di avere coraggio di fronte a un Como determinato a trovare il pari. Qualche leggerezza di troppo in fase di costruzione rischia di mettere in difficoltà la difesa, ma nel totale la sua prestazione resta sopra la sufficienza. Como-Inter Women, pagelle: difesa BARTOLI 5+ – Dalle sue parti il Como trova un po’ troppo spazio. Contiene a fatica le incursioni di del Estal e in fase di disimpegno non trasmette particolare sicurezza. BOWEN 6 – In alcuni spezzoni di gara risulta poco lucida e in affanno in difesa. Inter-news.it - Como-Inter Women 0-1, le pagelle: due flop dalla panchina, Wullaert 7! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024)termina 0-1. Ancora molto bene Tessaquale nasce l’azione dell’1-0. Giornata no per le subentrate Elisa Polli e Gouthia Karchouni. Di seguito ledi. BALDI 6,5 – Chance da titolare per la classe 94? che in più occasioni dimostra di avere coraggio di fronte a undeterminato a trovare il pari. Qualche leggerezza di troppo in fase di costruzione rischia di mettere in difficoltà la difesa, ma nel totale la sua prestazione resta sopra la sufficienza.: difesa BARTOLI 5+ – Dalle sue parti iltrova un po’ troppo spazio. Contiene a fatica le incursioni di del Estal e in fase di disimpegno non trasmette particolare sicurezza. BOWEN 6 – In alcuni spezzoni di gara risulta poco lucida e in affanno in difesa.

