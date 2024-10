Che malattia ha avuto Hugh Jackman? (Di sabato 12 ottobre 2024) Nel corso degli anni Hugh Jackman non ha solo dato voce al suo talento ma anche alla lotta contro il cancro della pelle. In questo senso, dunque, è diventato un vero e proprio simbolo della prevenzione e della consapevolezza della malattia. Tutto ha avuto inizio nel 2013, quando gli sono stati asportati ben quattro tumori. Nel corso di alcune interviste, poi, l’attore australiano non ha fatto mistero di aver subito diversi interventi per rimuovere carcinomi basocellulari, una forma comune ma curabile di cancro della pelle. Nonostante le cure, la malattia è purtroppo tornata più volte, sottolineando l’importanza di controlli dermatologici regolari e di una protezione adeguata dai raggi UV. Queste le parole scritte in uno dei suoi post su Instagram: So che mi avete già sentito parlare dei miei carcinomi basali. Continuerò a parlare di loro, se necessario. Cultweb.it - Che malattia ha avuto Hugh Jackman? Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nel corso degli anninon ha solo dato voce al suo talento ma anche alla lotta contro il cancro della pelle. In questo senso, dunque, è diventato un vero e proprio simbolo della prevenzione e della consapevolezza della. Tutto hainizio nel 2013, quando gli sono stati asportati ben quattro tumori. Nel corso di alcune interviste, poi, l’attore australiano non ha fatto mistero di aver subito diversi interventi per rimuovere carcinomi basocellulari, una forma comune ma curabile di cancro della pelle. Nonostante le cure, laè purtroppo tornata più volte, sottolineando l’importanza di controlli dermatologici regolari e di una protezione adeguata dai raggi UV. Queste le parole scritte in uno dei suoi post su Instagram: So che mi avete già sentito parlare dei miei carcinomi basali. Continuerò a parlare di loro, se necessario.

