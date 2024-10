Cambiamenti climatici: geologi e agronomi fanno squadra per fronteggiare l’emergenza (Di sabato 12 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaygeologi e agronomi della Toscana fanno squadra per contrastare il dissesto del territorio e salvaguardare l’ambiente. Per limitare l’impatto di fenomeni atmosferici estremi, sempre più frequenti, e proteggere città e comunità rurali è Firenzetoday.it - Cambiamenti climatici: geologi e agronomi fanno squadra per fronteggiare l’emergenza Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaydella Toscanaper contrastare il dissesto del territorio e salvaguardare l’ambiente. Per limitare l’impatto di fenomeni atmosferici estremi, sempre più frequenti, e proteggere città e comunità rurali è

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cambiamenti climatici: geologi e agronomi fanno squadra per fronteggiare l’emergenza - “È necessario un cambio di passo nella pianificazione territoriale. Servono sistemi di governo delle aree agricole e boscate” ... (firenzetoday.it)

Indagine su alberi caduti a Roma, in 23 rischiano processo - La Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta relativa alla caduta di rami e alberi avvenuta tra il marzo del 2023 e il marzo del 2024. In 23 rischiano di finire sotto processo per le accuse, a seconda del ... (ansa.it)

Paolo Virzì torna sul set per le riprese del suo nuovo film. Nel cast anche Valerio Mastandrea - L'autore è reduce dall’uscita di “Un altro ferragosto”, titolo che fa da sequel ideale di quel celebre “Ferie d'Agosto” di fine anni 90, che diede grande notorietà al cineasta. (rtl.it)