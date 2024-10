Calcionews24.com - Calciomercato Inter, si pensa ad un doppio ritorno per l’attacco: se salta David, ecco le alternative

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ilragiona in ottica futuro sul reparto offensivo:i possibili scenari in casa nerazzurra Sarà unmolto ragionato quello tra gennaio e giugno 2024. L’idea del club è quella di rinforzare il reparto offensivo, in maniera tale da permettere a Simone Inzaghi di avere finalmente un attacco completo. Le prestazioni non enti