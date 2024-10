Universalmovies.it - Box Office USA: un venerdì spaventoso per Terrifier 3

(Di sabato 12 ottobre 2024) L’esordio del sorprendente3 nelle sale si appresta ad offrire una delle migliori performance dell’anno per un film indie per quanto concerne il BoxUSA. Il fenomeno horror di questi ultimi anni è stato distribuito nelle sale da Cineverse in questo weekend, ed i primi risultati sembrano davvero promettere più che bene. Secondo i dati offerti da Deadline, infatti, il terzo film dedicato al villain Art il Clown ha incassatouna cifra stimata (anteprime incluse) di circa 8,2 milioni di dollari. Le stime degli analisti prevedono, a questo punto, un weekend d’esordio di poco sotto i 20 milioni, ovvero compreso tra i 17 ed i 19 milioni. Un trionfo! PostTrak ha premiato3 con 3 stelle su 5, mentre su Rotten Tomatoes il punteggio della critica è salito al momento a quota 76%.