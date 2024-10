.com - Basket B nazionale / Turno casalingo per Fabriano e Jesi da sfruttare al meglio

(Di sabato 12 ottobre 2024) A Cerreto scenderà la Virtus Roma dell’ex Santiangeli; al Palatriccoli il Latina con quattro ex: Baldasso, Merletto, Paci e Rossi VALLESINA, 12 ottobre 2024 – Inizia un’altra settimana di gare ravvicinate dove è previsto ilinfrasettimanale, il secondo di stagione. Il calendario diin otto giorni vedrà i cartai affrontare in casa la Virtus Roma e poi scendere a Salerno. Infine il 20 ottobre in casa contro Cassino.invece dopo Latina sarà ospite di Roseto e poi ancora al Palatriccoli contro Sant’Antimo. QUISe a decidere le partite dovessero essere gli ex, Academye Latina non avrebbe storia: gli ospiti domani, palla a due alle ore 18 al Palatriccoli, vinceranno facile.