20 persone uccise negli attacchi aerei israeliani su Jabalia venerdì sera (Di sabato 12 ottobre 2024) Almeno 20 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi israeliani a Jabalia venerdì sera, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, che cita fonti mediche. Medici Senza Frontiere (MSF) afferma che migliaia di persone sono intrappolate nel campo profughi di Jabalia. In un post su X, “A nessuno è permesso entrare o uscire”, afferma Sarah Vuylsteke, coordinatrice del progetto MSF. E Haydar, l’autista di MSF, anche lui intrappolato nel campo, afferma: “Ho paura di restare, ma ho anche paura di andarmene”. Una settimana fa le forze israeliane hanno avviato un’offensiva nella zona, sostenendo che l’obiettivo è impedire il riorganizzarsi di Hamas. Metropolitanmagazine.it - 20 persone uccise negli attacchi aerei israeliani su Jabalia venerdì sera Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Almeno 20sono statee decine sono rimaste ferite, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, che cita fonti mediche. Medici Senza Frontiere (MSF) afferma che migliaia disono intrappolate nel campo profughi di. In un post su X, “A nessuno è permesso entrare o uscire”, afferma Sarah Vuylsteke, coordinatrice del progetto MSF. E Haydar, l’autista di MSF, anche lui intrappolato nel campo, afferma: “Ho paura di restare, ma ho anche paura di andarmene”. Una settimana fa le forze israeliane hanno avviato un’offensiva nella zona, sostenendo che l’obiettivo è impedire il riorganizzarsi di Hamas.

