100 alla maturità senza lode: studente fa ricorso, ma il Tar lo respinge: “Non ha mostrato qualità meritevoli di quel particolare encomio” (Di sabato 12 ottobre 2024) 100 alla maturità, il massimo a cui i maturandi possono aspirare. Ma non è bastato a uno studente di Sassari: è mancata la lode e così ha deciso di ricorrere al Tar. Motivo della contestazione, riporta L'Unione Sarda, è l'assenza di motivazioni ufficiali riguardanti questa decisione. L'articolo 100 alla maturità senza lode: studente fa ricorso, ma il Tar lo respinge: “Non ha mostrato qualità meritevoli di quel particolare encomio” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 100, il massimo a cui i maturandi possono aspirare. Ma non è bastato a unodi Sassari: è mancata lae così ha deciso di ricorrere al Tar. Motivo della contestazione, riporta L'Unione Sarda, è l'asdi motivazioni ufficiali riguardanti questa decisione. L'articolo 100fa, ma il Tar lo: “Non hadi” .

