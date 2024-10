Volkswagen, nel terzo trimestre vendite in calo del 7% (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il calo è stato particolarmente netto per l'elettrico di Porsche con il modello Taycan, le cui vendite sono crollate del 47% Imolaoggi.it - Volkswagen, nel terzo trimestre vendite in calo del 7% Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilè stato particolarmente netto per l'elettrico di Porsche con il modello Taycan, le cuisono crollate del 47%

