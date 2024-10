Vittima di estorsione si ribella. Scatta la trappola: un arresto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Non ne poteva più. Non riusciva più a sostenere le pressanti richieste di denaro e di oggetti di valore. Così un quarantasettenne si è rivolto disperato ai carabinieri, raccontando loro che "in 5 anni ho già consegnato a quell’uomo 50mila euro. E me ne ha chiesti 80mila". Mercoledì i militari si sono appostati sul luogo dell’appuntamento - l’ennesimo a detta della Vittima - tra i due, a Sesto San Giovanni. E quando il primo ha ceduto all’altro 400 euro e una scultura in bronzo dal valore di 4.200 euro è Scattato l’arresto per tentata estorsione. In manette è finito un quarantaquattrenne italiano con precedenti. Colpo di scena: lo stesso era finito in carcere per aver riservato lo stesso trattamento al padre della Vittima. Con un copione identico: in passato, a quanto pare, aveva minacciato nello stesso modo il genitore del malcapitato, ora defunto, pretendendo sempre più soldi. Ilgiorno.it - Vittima di estorsione si ribella. Scatta la trappola: un arresto Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Non ne poteva più. Non riusciva più a sostenere le pressanti richieste di denaro e di oggetti di valore. Così un quarantasettenne si è rivolto disperato ai carabinieri, raccontando loro che "in 5 anni ho già consegnato a quell’uomo 50mila euro. E me ne ha chiesti 80mila". Mercoledì i militari si sono appostati sul luogo dell’appuntamento - l’ennesimo a detta della- tra i due, a Sesto San Giovanni. E quando il primo ha ceduto all’altro 400 euro e una scultura in bronzo dal valore di 4.200 euro èto l’per tentata. In manette è finito un quarantaquattrenne italiano con precedenti. Colpo di scena: lo stesso era finito in carcere per aver riservato lo stesso trattamento al padre della. Con un copione identico: in passato, a quanto pare, aveva minacciato nello stesso modo il genitore del malcapitato, ora defunto, pretendendo sempre più soldi.

