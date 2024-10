Venom: The Last Dance, uno spot-tv rivela immagini del pesce e della rana Venom (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per non essere da meno della rana di Thor in Loki, Venom: The Last Dance con Tom Hardy sta mettendo in scena un vero e proprio serraglio di creature infettate dal simbionte, dai cavalli ai pesci alle rane. Un nuovo spot televisivo di Venom: The Last Dance mostra questi ultimi due animali, che sono ovviamente un affronto alla natura e qualcosa da celebrare. Inoltre, perché no? Fa il nome di Tom Cruise e si basa su una lunga parodia di Superman. Lo spot è l’ultima pubblicità per il terzo Venom, per il quale il marketing sembra finalmente essersi allineato alle atmosfere del film. In passato, i film sono stati pubblicizzati in modo piuttosto diretto, invece di puntare sulle cose sciocche, grottesche e bizzarre che fanno amare Venom. Sì, hanno optato per il vecchio “è un uccello, è un aereo”, reso un po’ più perdonabile dall’attaccamento di Venom a un vero aereo lungo il percorso. Nerdpool.it - Venom: The Last Dance, uno spot-tv rivela immagini del pesce e della rana Venom Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per non essere da menodi Thor in Loki,: Thecon Tom Hardy sta mettendo in scena un vero e proprio serraglio di creature infettate dal simbionte, dai cavalli ai pesci alle rane. Un nuovotelevisivo di: Themostra questi ultimi due animali, che sono ovviamente un affronto alla natura e qualcosa da celebrare. Inoltre, perché no? Fa il nome di Tom Cruise e si basa su una lunga parodia di Superman. Loè l’ultima pubblicità per il terzo, per il quale il marketing sembra finalmente essersi allineato alle atmosfere del film. In passato, i film sono stati pubblicizzati in modo piuttosto diretto, invece di puntare sulle cose sciocche, grottesche e bizzarre che fanno amare. Sì, hanno optato per il vecchio “è un uccello, è un aereo”, reso un po’ più perdonabile dall’attaccamento dia un vero aereo lungo il percorso.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venom : The Last Dance - Paulo Dybala protagonista per le strade di Roma della nuova anteprima - Il campione argentino e la sua "Dybala Mask", la celebre esultanza che il calciatore esibisce in occasione di un gol, sono i protagonisti d'eccezione di uno spot nel quale Dybala si trasforma in Venom. Come il giornalista Eddie Brock, interpretato dal candidato da Tom Hardy, anche Paulo Dybala indossa una maschera. (Movieplayer.it)

Paulo Dybala - il nuovo protagonista dello spot del film "Venom : The Last Dance" - Il calciatore della Roma Paulo Dybala si trasforma in Venom, nello spot per l'uscita del film Marvel: "Venom: The Last Dance" dove come protagonista principale è la sua iconica "Dybala Mask". (Ilgiornale.it)

Cinema - Dybala protagonista dello spot di ‘Venom : The Last Dance’ - Come il giornalista Eddie Brock, interpretato dal candidato al Premio Oscar Tom Hardy, anche Paulo Dybala indossa una maschera. (LaPresse) Paulo Dybala protagonista dello spot di Venom: The Last Dance’, in occasione dell’uscita in sala dell’ultimo capitolo della saga in programma il 24 ottobre. ” In un’atmosfera sospesa tra mondo reale e immaginario, lo spot evidenzia che alcune maschere sono ... (Lapresse.it)