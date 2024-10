Ilrestodelcarlino.it - Un genio a Bologna: la visita di Albert Einstein

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ottobre 1921: alla stazione diarriva un cittadino di nascita tedesca, ma di nazionalità svizzera, che pochi (anzi forse nessuno) conoscono per l’aspetto fisico, ma che all’epoca tanti in ambito accademico, e in futuro tutti a livello mondiale, impareranno a riconoscere per il suo nome. E per le sue scoperte. Stiamo parlando di, il fisico padre della moderna teoria della relatività (tra le altre cose) e che, pochi mesi dopo quellasotto le Due Torri, sarebbe stato insignito del premio Nobel per la Fisica dall’accademia di Stoccolma. Ma cosa ci fa? Tra l’altro alla vigilia di quella che sarà la sua consacrazione scientifica più importante di una lunga e importantissima carriera.