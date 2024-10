Tre tartarughe ritrovano il mare: liberate dopo il recupero e la cura (Di venerdì 11 ottobre 2024) GALLIPOLI – Hanno ripreso il mare e ritrovato il proprio ambiente ideale i tre esemplari di tartarughe che erano stati tratti in salvo, recuperati e presi in cura dal centro specializzato di Calimera. Questa mattina, gli operatori del centro recupero tartarughe marine, assieme al personale della Lecceprima.it - Tre tartarughe ritrovano il mare: liberate dopo il recupero e la cura Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) GALLIPOLI – Hanno ripreso ile ritrovato il proprio ambiente ideale i tre esemplari diche erano stati tratti in salvo, recuperati e presi indal centro specializzato di Calimera. Questa mattina, gli operatori del centromarine, assieme al personale della

