The Apprentice – Alle origini di Trump: data di uscita e minacce legali, la scena di violenza sulla ex Ivana (Di venerdì 11 ottobre 2024) In arrivo il film The Apprentice - Alle origini di Trump, in uscita al cinema dal 17 ottobre. Nel cast: Sebastian Stan (Donald Trump), Jeremy Strong (Roy Cohn) e Maria Bakalova (Ivana Trump). Puntuali le minacce legali del team Trump per l'immagine che si restituisce, anche a causa di alcune scene, come quella di violenza sulla ex moglie Ivana. "Non penso che a Trump non piacerebbe, ne rimarrebbe sorpreso", ha dichiarato il regista Ali Abbasi.

The Apprentice : questi due leggendari registi di Hollywood hanno rifiutato la regia del biopic su Trump - La "storia delle origini" di Donald Trump √® stata presentata in anteprima a Cannes a maggio, dove √® stata accolta da recensioni per lo pi√Ļ positive, ma il percorso di questo film controverso √® stato lungo e faticoso. Qualche anno dopo, Ali Abassi (Holy Spider) ‚Ķ. Due leggende di Hollywood erano inizialmente in lizza per dirigere il film sui primi anni da imprenditore di Donald Trump The ... (Movieplayer.it)

The Apprentice - il soggiorno del regista nell'hotel di Donald Trump : "In realtà la suite è sporca" - Credo sia …. Ali Abbasi ha pernottato nell'hotel dell'ex presidente USA per il biopic e ha criticato lo stato in cui ha trovato la stanza. Una scelta che il regista ha deciso di raccontare in una videochiamata Zoom proprio dalla camera d'albergo, spiegando quale scenario si è trovato davanti al momento del suo ingresso nella suite che gli è stata assegnata per l'occasione. (Movieplayer.it)

The Apprentice : il regista Ali Abbasi deluso dall'hotel di Trump a New York - sporco e piuttosto basico - Ali Abbasi, regista di The Apprentice, ha soggiornato presso il Trump International Hotel and Tower e lo ha trovato meno lussuoso di come immaginava, denunciando sporcizia e trascuratezza. (Comingsoon.it)