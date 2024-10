Superbike, Mondiale 2025: il calendario e tutte le date dei Gp (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mondiale Superbike 2025. Saranno 12 i round da fine febbraio a ottobre dove si disputeranno le gare che decideranno il campione del mondo delle derivate di serie.Il primo appuntamento sarà in Australia sul mitico tracciato di Phillip Island da venerdì 21 a domenica 23 febbraio 2025 Europa.today.it - Superbike, Mondiale 2025: il calendario e tutte le date dei Gp Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024). Saranno 12 i round da fine febbraio a ottobre dove si disputeranno le gare che decideranno il campione del mondo delle derivate di serie.Il primo appuntamento sarà in Australia sul mitico tracciato di Phillip Island da venerdì 21 a domenica 23 febbraio

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Superbike - Nicolò Bulega : stagione straordinaria da rookie - ma per il Mondiale non è ancora pronto? - Dopo un promettente esordio nel Motomondiale, rappresentato da una pole position e due podi raccolti in Moto3 nel 2016, l’emiliano si è arenato, senza riuscire in alcun modo a emergere né nella categoria formativa, né in quella cadetta. Attualmente, Nicolò è in corsa per vincere il titolo iridato, essendo staccato di soli 39 punti da Toprak Razgatlioglu in classifica generale. (Oasport.it)

Superbike - Bautista vince in solitaria gara-2 ad Aragon. Razgatlioglu allunga su Bulega nel Mondiale - 707 1. 538 1’49. Alvaro Bautista completa una domenica perfetta e, dopo il successo in volata nella Superpole Race mattutina, vince per dispersione gara-2 del Gran Premio d’Aragon 2024, valevole come decimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. 408 320,59 10 55 A. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 40. (Oasport.it)

Superbike - Nicolò Bulega ci crede davvero. Davanti a lui c’è il treno che porta al Mondiale - Bulega è uscito dal round di Cremona con 42 punti, bottino che gli ha permesso di ridurre a 13 le lunghezze di ritardo da Toprak Razgatlioglu, Campione del Mondo 2024 in pectore sino al sabato di Magny-Cours, dove però è incappato nell’incidente che lo ha letteralmente azzoppato nella sua apparentemente inarrestabile cavalcata trionfale. (Oasport.it)