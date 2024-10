Stellantis, Tavares: “Nessuna intenzione di lasciare Italia ma politica dia risposte” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Se la politica Italiana chiede risposte a Stellantis, Carlos Tavares chiede risposte alla politica Italiana. Oggi in audizione a Montecitorio, per due ore e mezza, alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato, l'Ad del gruppo automobilistico, di ritorno dal Cda di Detroit che lo ha confermato fino a fine mandato L'articolo Stellantis, Tavares: “Nessuna intenzione di lasciare Italia ma politica dia risposte” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Se lana chiede, Carloschiedeallana. Oggi in audizione a Montecitorio, per due ore e mezza, alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato, l'Ad del gruppo automobilistico, di ritorno dal Cda di Detroit che lo ha confermato fino a fine mandato L'articolo: “dimadia” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

