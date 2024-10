Cityrumors.it - Spari Israele su Unifil, Tricarico: “Errore grave ma ora spieghino senza omertà” ESCLUSIVA

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’ex Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica spiega cosa potrebbe essere successo sul confine col Libano: “Può capitare”-Italia quasi ai ferri corti. Quanto è accaduto al confine in Libano con l’esercito che ha sparato verso militari, in questo caso anche italiano, sta mettendo a dura prova il Governo e tutto quello che di buono si sta tentando di fare dal punto di vista diplomatico. L’ex Capo di Stato Maggiore italiano Leonardo Tricarcio dà la sua versione su quanto è avvenuto tra(Ansa Foto) Cityrumors.itNei giorni scorsi sono stati feriti alcuni militari e nelle ultime ore anche altri 2 peacekeeper di, la forza delle Nazioni Unite che sta operando in Libano da mesi, soprattutto in questo ultimo periodo dopo gli attacchi d’contro Hezzbollah.