"Sono un maniaco del controllo". Chi è Vincenzo Coviello, il bancario "spione" dei conti di Meloni e politici

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Si chiama, ha 52 anni ed è di Bitonto. È lui ilche è entrato neicorrenti di Giorgia e Arianna, di Andrea Giambruno, di ministri, vip. Perché lo ha fatto? Non per un complotto. Afferma di avere agito soltanto perché è «undel». Sarebbe solo un curiosone delle vite (e dei) degli altri. Afferma di non avere «senza divulgato informazioni a terzi». E’ un comune padre di famiglia, sposato e con due figli. Nella filiale di Bitonto di Banca Intesa dove ha avuto luogo il processo disciplinare nei suoi confronti ha sostenuto di mpm avere “peccato” più, di non aver più effettuato interrogazioni «da ottobre 2023, dopo il richiamo del direttore» della filiale. I fatti dicono che avrebbenuato fino ad aprile scorso.