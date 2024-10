Ilnapolista.it - Simeone, il Torino offre 10 milioni. Può arrivare anche in prestito con obbligo di riscatto (Tuttosport)

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Giovannidel Napoli è in pole per sostituire alDuvan Zapata, che sarà fuori dal campo per infortunio fino a fine stagione.in pole per sostituire Zapata alscrive nell’edizione odierna: 10: questa è la cifra che il Toro pensa di stanziare per, che a Napoli fa la riserva della riserva (Raspadori). Il figlio del Cholo, a parte Napoli, in campionato ha sempre segnato tanto: 12 gol col Genoa, 20 con la Fiorentina, 18 col Cagliari, 17 a Verona. Già nell’ultimo mercato De Laurentiis l’avrebbe ceduto se non gli fosse scoppiata la grana Osimhen e in quel periodo Lukaku sembrava lontano. Adesso non c’è più posto peril calciatore aveva chiesto di essere ceduto per trovare spazio. Accetterebbe con entusiasmo il trasferimento al Toro, che lo metterebbe al centro del progetto.