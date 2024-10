Screening mammografico, a Medesano un incontro aperto alla popolazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lo Screening mammografico, una semplice e sana abitudine. La diagnosi precoce è infatti l’elemento fondamentale per intervenire in modo tempestivo ed efficace su una neoplasia, quella dei tumori al seno, tra le più diffuse nelle persone di sesso femminile. Per sensibilizzare la popolazione su Parmatoday.it - Screening mammografico, a Medesano un incontro aperto alla popolazione Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lo, una semplice e sana abitudine. La diagnosi precoce è infatti l’elemento fondamentale per intervenire in modo tempestivo ed efficace su una neoplasia, quella dei tumori al seno, tra le più diffuse nelle persone di sesso femminile. Per sensibilizzare lasu

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autopalpiamoci: ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno - Nel 2023 sono state registrate oltre 56mila nuove diagnosi di cancro al seno in Italia. Numeri che confermano questa neoplasia come il tumore più frequente tra le donne, rappresentando il 30 per cento ... (editorialedomani.it)

Asp e polizia insieme per la salute, martedì open day della prevenzione: screening gratuiti in piazza Nascè - Appuntamento fissato per il 15 ottobre: dalle 9.30 alle 15.30, i cittadini avranno la possibilità di effettuare, gratuitamente e con accesso diretto, visite ed esami, negli ambulatori mobili ... (palermotoday.it)

Screening oncologici, i camper dell’Asl a Chianche e Taurasi - Continua l’impegno dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante ... (irpinianews.it)