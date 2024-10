Scoperta una maxi piantagione di marijuana: il sequestro nella zona industriale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una piantagione di marijuana pronta per essere raccolta a due passi dal torrente con tanto di materiale per l’irrigazione e il fertilizzante. La Scoperta è avvenuta a Nola, nella zona Asi, dove i carabinieri hanno sequestrato 24 piante di canapa indiana alte dal metro e mezzo ai tre metri.La Napolitoday.it - Scoperta una maxi piantagione di marijuana: il sequestro nella zona industriale Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unadipronta per essere raccolta a due passi dal torrente con tanto di materiale per l’irrigazione e il fertilizzante. Laè avvenuta a Nola,Asi, dove i carabinieri hanno sequestrato 24 piante di canapa indiana alte dal metro e mezzo ai tre metri.La

