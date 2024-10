Lapresse.it - Sammy Basso, in migliaia ai funerali a Tezze sul Brenta

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Amici, familiari e tanta gente comune: inaidinel campo sportivo disul, in provincia di Vicenza. Il biologo 28enne affetto da progeria è morto sabato scorso per un malore. Alle esequie all’aperto – celebrate dal vescovo Giuliano Brugnotto – anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e il sindaco del Comune, in lutto cittadino, Luigi Pellanda. Il feretro di legno bianco ricoperto da un cuscino di girasoli. Sul palco dove è stato allestito l’altare anche dei palloncini colorati. La celebrazione è animata da un coro e dalla musica di una chitarra. “Voglio che sappiate innanzitutto che ho vissuto la mia vita felicemente e l’ho vissuta da semplice uomo, con momenti di gioia e momenti difficili, con la voglia di fare bene riuscendoci a volte e a volte fallendo.