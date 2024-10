Ilrestodelcarlino.it - Salute mentale, oltre 2.500 persone seguite dal Dipartimento dell’Ast

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono2.500, ovvero il 2% della popolazione della provincia di Ascoli, leche ildidi Ascoli ha in carico in questo momento. Un numero sul quale riflettere, oggi più che mai, in occasione della Giornata mondiale della(World mental health day), che si festeggia proprio il 10 ottobre. Evidenzia il direttore deldidi Ascoli, Marco Giri: "Cogliamo oggi l’occasione per informare i cittadini sul lavoro che svolgiamo come, al fine di richiamare l’attenzione sullae sulle difficoltà che essa comporta, ma anche sulle opportunità, sui punti di forza e sulla capacità che ha di aggregare i cittadini".