Rinnovo Kvaratskhelia, Dgebuadze: “Se la differenza è di 2 milioni, è bene che la società dimostri flessibilità” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il giornalista georgiano, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, è tornato a parlare del Rinnovo di Kvaratskhelia. In un’intervista esclusiva a Radio Napoli Centrale, il giornalista georgiano Kahka Dgebuadze ha discusso il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, con particolare attenzione al suo contratto. Con un nuovo incontro previsto per novembre, la situazione si fa sempre più intrigante. Ecco come ha esordito il giornalista: “Vincere in Champions League col Napoli non so se è possibile, so che la prossima stagione ci arriverà. Intanto, la questione con Kvara è aperta perché non c’è nessuna novità sul contratto. A novembre ci sarà un nuovo incontro tra le parti e vedremo. Sarebbe molto importante, anche per Conte, avere Kvara nella sua squadra per la prossima stagione, perché sarebbe fondamentale in Champions League. Napolipiu.com - Rinnovo Kvaratskhelia, Dgebuadze: “Se la differenza è di 2 milioni, è bene che la società dimostri flessibilità” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il giornalista georgiano, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, è tornato a parlare deldi. In un’intervista esclusiva a Radio Napoli Centrale, il giornalista georgiano Kahkaha discusso il futuro di Khvicha, attaccante del Napoli, con particolare attenzione al suo contratto. Con un nuovo incontro previsto per novembre, la situazione si fa sempre più intrigante. Ecco come ha esordito il giornalista: “Vincere in Champions League col Napoli non so se è possibile, so che la prossima stagione ci arriverà. Intanto, la questione con Kvara è aperta perché non c’è nessuna novità sul contratto. A novembre ci sarà un nuovo incontro tra le parti e vedremo. Sarebbe molto importante, anche per Conte, avere Kvara nella sua squadra per la prossima stagione, perché sarebbe fondamentale in Champions League.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dgebuadze : “Rinnovo Kvaratskhelia - ecco la cifra per chiudere. Fiero di sentirmi napoletano con tutto me stesso” - Un Legame Speciale con Napoli In un momento di grande empatia, Dgebuadze ha parlato del suo legame con Napoli: “Ho un rapporto speciale con i napoletani. Il giornalista georgiano parla delle trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia e del rapporto speciale tra il calciatore e la città. “La questione è aperta, in Georgia non abbiamo grossi dettagli su questo tempo. (Napolipiu.com)

Rinnovo Kvaratskhelia - Dgebuadze : “Gioca con uno stipendio al di sotto delle sue capacità - ma è felice di restare a Napoli” - Fa molti gol e assist, ma non rientra nella categoria di giocatori come Lukaku o Vlahovic. ” Inoltre, ha sottolineato l’importanza di Kvaratskhelia per la squadra e la sua felicità al Napoli, nonostante le voci di un possibile trasferimento. Il Futuro di Kvaratskhelia: ecco cosa aspettarsi Dgebuadze ha confermato che, sebbene non ci siano ancora novità concrete dal suo entourage, è probabile che ... (Napolipiu.com)