Ilfattoquotidiano.it - Regionali Liguria, per due sondaggi su tre Bucci è in vantaggio su Orlando (da uno a tre punti). Pd primo partito, coalizioni pari

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sostanziale pareggio per alcuni, centrodestra inper altri. La lotta tra Marcoe Andreainsi deciderà sul filo dei voti, almeno a leggere gli ultimipubblicati nelle scorse ore. Il riferimento è a tre diverse rilevazioni, rispettivamente realizzate dall’Istituto Noto per Porta a Porta, Tecné per la tv genovesecanale e Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. Secondo ilo mostrato durante la puntata del programma di Bruno Vespa,si attesta al 47,5% eappena sotto al 47. Non solo. Dalla rilevazione emerge come il voto si stia polarizzando sui due maggiori contendenti. Infatti il candidato del centrodestra in 7 giorni è aumentato dell’1,5% mentre quello del centrosinistra guadagna l’1,0%. Calano, invece i partiti minori che in sette totalizzano il 5,5% perdendo il 2,5% rispetto alla scorsa settimana.