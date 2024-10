Prendeva il reddito di cittadinanza ma aveva 17 milioni di euro | arrestato imprenditore truffatore

Prendeva il reddito di cittadinanza, ma aveva 1,7 milioni di euro: arrestato imprenditore truffatore (Di venerdì 11 ottobre 2024) Metteva a segno truffe sui fondi del Pnrr e riciclava denaro utilizzando la sua azienda situata sulla rive del Benaco: nel settore delle auto di lusso. A coglierlo sul fatto è stata la Guardia di Finanza diretta dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Brescia. La Compagnia della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore 44enne originario del torinese, accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio e indebita percezione del reddito di cittadinanza. L’operazione ha portato anche al sequestro preventivo di beni per oltre 1,7 milioni di euro. Ilgiorno.it - Prendeva il reddito di cittadinanza, ma aveva 1,7 milioni di euro: arrestato imprenditore truffatore Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Metteva a segno truffe sui fondi del Pnrr e riciclava denaro utilizzando la sua azienda situata sulla rive del Benaco: nel settore delle auto di lusso. A coglierlo sul fatto è stata la Guardia di Finanza diretta dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Brescia. La Compagnia della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un44enne originario del torinese, accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio e indebita percezione deldi. L’operazione ha portato anche al sequestro preventivo di beni per oltre 1,7di

