Op Oloop il Dedalus di Buenos Aires

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Opè un nome che resta in bocca, come «le liquide lettere delle parole» che impregnano, in “Un ritratto dell’artista da giovane” di Joyce, la trasformazione dell’immagine di Emma «nei misteriosi modi della vita spirituale». Una erotica mentale, quella di Stephen, molto simile a quanto Oprealizza attraverso la sua «telestesia» amorosa con Franziska: la prima delle sottotrame del romanzo eponimo, dato alle stampe nel 1934 da Juan Filloy, ed ora brillantemente tradotto per le edizioni Ago da Giulia Di Filippo. A tutta prima si sarebbe invero tentati di definirlo una pochade, se non fosse che il protagonista – uno statistico finlandese trapiantato nelladegli anni Venti del secolo scorso – riveli presto, dietro la sua licenziosità psichedelica, una statura tragica, solitaria, disperata.