Neuroplasticità e maternità: come cambia il cervello in gravidanza (Di venerdì 11 ottobre 2024) come il cervello si adatta alla maternità, un nuovo studio ci fornisce informazioni su come la nostra materia grigia si riorganizza durante la gravidanza. Nessuno meglio di chi scrive queste righe ha recentemente appreso come durante la gravidanza il corpo umano subisca profondi cambiamenti fisiologici. Il cervello non fa eccezione. Anche se circa 140 milioni

Neuroplasticità e maternità : come cambia il cervello in gravidanza - Il cervello non fa eccezione. Nessuno meglio di chi scrive queste righe ha recentemente appreso come durante la gravidanza il corpo umano subisca profondi cambiamenti fisiologici. Come il cervello si adatta alla maternità, un nuovo studio ci fornisce informazioni su come la nostra materia grigia si riorganizza durante la gravidanza. (Aleph-tales.it)