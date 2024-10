Napoli, massacra la moglie invalida con una mazza di legno: non era la prima volta. Arrestato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Solo grazie a una segnalazione, i Carabinieri sono intervenuti in tempo. Arrestato un 68enne: stava ancora malmenando la moglie Lei invalida e costretta su una sedia a rotelle, lui che dal momento in cui la moglie ha avuto questo problema di salute non ha fatto altro che maltrattarla e malmenarla, invece di accudirla. Dei vicini di casa hanno avvertito che ci fosse qualcosa di strano ed hanno chiamato i Carabinieri, che hanno fatto irruzione nell’appartamento della coppia proprio durante una delle tante violenze: lui è finito in manette. massacra a bastonate la moglie invalida: un arresto a Napoli (cityrumors.it / ansafoto)È sotto shock la comunità di Agerola, Napoli, dopo aver saputo gli orrori che si celavano dietro a quella porta di casa. Cityrumors.it - Napoli, massacra la moglie invalida con una mazza di legno: non era la prima volta. Arrestato Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Solo grazie a una segnalazione, i Carabinieri sono intervenuti in tempo.un 68enne: stava ancora malmenando laLeie costretta su una sedia a rotelle, lui che dal momento in cui laha avuto questo problema di salute non ha fatto altro che maltrattarla e malmenarla, invece di accudirla. Dei vicini di casa hanno avvertito che ci fosse qualcosa di strano ed hanno chiamato i Carabinieri, che hanno fatto irruzione nell’appartamento della coppia proprio durante una delle tante violenze: lui è finito in manette.a bastonate la: un arresto a(cityrumors.it / ansafoto)È sotto shock la comunità di Agerola,, dopo aver saputo gli orrori che si celavano dietro a quella porta di casa.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Picchia la moglie invalida con una mazza di legno - arrestato - Per la vittima, un’edema al capo e il trasferimento in ospedale. I carabinieri ricostruiscono la vicenda: i maltrattamenti e vessazioni andrebbero avanti da due anni. Le lesioni sono evidenti ed è necessario l’intervento del personale del 118. Poco prima del ricovero nella struttura sanitaria – dove la donna tuttora permane per le sue pregresse condizioni di salute – i militari raccolgono la ... (Anteprima24.it)

Picchia la moglie invalida con una mazza di legno - arrestato - Due anni di maltrattamenti e vessazioni. Il 68enne è stato arrestato e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai magistrati della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. . La vittima ha la stessa età del marito, è invalida e allettata e in quel momento è su una sdraio messa in terrazzo. (Primacampania.it)

Pesta a sangue con una mazza la moglie invalida : in manette marito violento - I carabinieri sono intervenuti a Pianillo di Agerola dopo la segnalazione di una donna che aveva bisogno di aiuto. La vittima, secondo la denuncia, stava subendo le angherie del marito e le sue urla arrivano fino all’esterno dell’abitazione dove vivono. Pochi minuti e i carabinieri hanno... (Napolitoday.it)