Medio Oriente, l’Iran avverte i Paesi arabi: se concederanno il loro spazio aereo a Israele, subiranno la rappresaglia militare di Teheran (Di venerdì 11 ottobre 2024) In attesa della rappresaglia contro l’Iran, già annunciata dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il Medio Oriente trattiene il fiato, temendo un’escalation del conflitto. Le autorità di Teheran, guidate da Ali Khamenei, hanno infatti minacciato i Paesi arabi sostenuti dall’Occidente, dichiarando che verranno attaccati nel caso in cui un’azione israeliana dovesse attraversare il loro territorio o spazio aereo. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti arabe. Le minacce, descritte come vaghe, sono state trasmesse attraverso canali secondari a Giordania, Emirati arabi Uniti, arabia Saudita e Qatar, sollevando timori che l’Iran possa colpire le principali infrastrutture petrolifere della regione, riferisce il quotidiano. Lanotiziagiornale.it - Medio Oriente, l’Iran avverte i Paesi arabi: se concederanno il loro spazio aereo a Israele, subiranno la rappresaglia militare di Teheran Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In attesa dellacontro, già annunciata dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, iltrattiene il fiato, temendo un’escalation del conflitto. Le autorità di, guidate da Ali Khamenei, hanno infatti minacciato isostenuti dall’Occidente, dichiarando che verranno attaccati nel caso in cui un’azione israeliana dovesse attraversare ilterritorio o. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti arabe. Le minacce, descritte come vaghe, sono state trasmesse attraverso canali secondari a Giordania, EmiratiUniti,a Saudita e Qatar, sollevando timori chepossa colpire le principali infrastrutture petrolifere della regione, riferisce il quotidiano.

