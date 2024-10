Mastalli: dal primo gol alla certezza: "Robur forte, lo abbiamo dimostrato" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un’esultanza particolare, con le braccia indietro e la linguaccia, quella con cui il centrocampista bianconero Alessandro Mastalli (nella foto) ha festeggiato la prima rete con la maglia della Robur. "Non ha un significato particolare, me l’ha fatta vedere mio figlio Edoardo, 2 anni, è stato un gesto di affetto verso la mia famiglia". Sugli spalti del Franchi, a vedere papà, anche l’altro figlio, all’’esordio’ allo stadio: il piccolo Diego, 4 mesi. Quale debutto migliore? "Il gol è per i miei cari e lo inseguivo dall’inizio – afferma il centrocampista –. Al pronti via la condizione fisica non era ottimale, poi, partita dopo partita, è cresciuta e ho cercato con sempre più frequenza l’area. L’avevo sfiorato nella partita precedente, domenica ce l’ho fatta, mi piace segnare. E’ stata una bella vittoria, perché sofferta fino all’ultimo. Sport.quotidiano.net - Mastalli: dal primo gol alla certezza: "Robur forte, lo abbiamo dimostrato" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un’esultanza particolare, con le braccia indietro e la linguaccia, quella con cui il centrocampista bianconero Alessandro(nella foto) ha festeggiato la prima rete con la maglia della. "Non ha un significato particolare, me l’ha fatta vedere mio figlio Edoardo, 2 anni, è stato un gesto di affetto verso la mia famiglia". Sugli spalti del Franchi, a vedere papà, anche l’altro figlio, all’’esordio’ allo stadio: il piccolo Diego, 4 mesi. Quale debutto migliore? "Il gol è per i miei cari e lo inseguivo dall’inizio – afferma il centrocampista –. Al pronti via la condizione fisica non era ottimale, poi, partita dopo partita, è cresciuta e ho cercato con sempre più frequenza l’area. L’avevo sfiorato nella partita precedente, domenica ce l’ho fatta, mi piace segnare. E’ stata una bella vittoria, perché sofferta fino all’ultimo.

