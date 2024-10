Marotta e la crisi del calcio italiano: “Ronaldo trattato come un dipendente” (Di venerdì 11 ottobre 2024) La crisi economica del calcio italiano è palese e Beppe Marotta vorrebbe apportare dei cambiamenti necessari per un netto miglioramento Quella del calcio italiano è una storia che va avanti da diversi anni, ma una vera e propria soluzione non si è ancora trovata. Sono diversi i problemi che hanno colpito non solo la Serie A, ma tutto il calcio professionistico, che adesso reclama di avere maggior voce in capitolo nei confronti dello Stato italiano. Ne ha parlato Beppe Marotta al Festival dello Sport, sottolineando che: “Negli ultimi 20 anni sono stati fatti tre stadi, Bergamo, Reggio Emilia e Torino. Poi stop. Il fenomeno dello stadio è nazionale e dev’essere sotto il Ministero delle Infrastrutture, non delle soprintendenze. Viene versato allo Stato più di un miliardo l’anno e quindi vogliamo essere ascoltati”. Tvplay.it - Marotta e la crisi del calcio italiano: “Ronaldo trattato come un dipendente” Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Laeconomica delè palese e Beppevorrebbe apportare dei cambiamenti necessari per un netto miglioramento Quella delè una storia che va avanti da diversi anni, ma una vera e propria soluzione non si è ancora trovata. Sono diversi i problemi che hanno colpito non solo la Serie A, ma tutto ilprofessionistico, che adesso reclama di avere maggior voce in capitolo nei confronti dello Stato. Ne ha parlato Beppeal Festival dello Sport, sottolineando che: “Negli ultimi 20 anni sono stati fatti tre stadi, Bergamo, Reggio Emilia e Torino. Poi stop. Il fenomeno dello stadio è nazionale e dev’essere sotto il Ministero delle Infrastrutture, non delle soprintendenze. Viene versato allo Stato più di un miliardo l’anno e quindi vogliamo essere ascoltati”.

