Maria De Filippi al Grande Fratello: il video è virale

Negli ultimi giorni, un video sorprendente ha fatto il giro del web, scatenando il fandom del Grande Fratello. Barbara d'Urso, storica conduttrice del reality, aveva accolto nella Casa più spiata d'Italia la regina della televisione italiana, Maria De Filippi.

Era il 2004 quando Maria De Filippi entrò nella Casa del Grande Fratello.

Maria De Filippi - torna virale sui social il video di quando entrò nella Casa del Grande Fratello

E' lì nella suite e io sono molto felice di averla qui nella mia trasmissione perché sono una sua fan scatenata…Maria! So che tu sei una fan scatenata del Grande Fratello". La collega, arrivata nella suite, ha risposto: Si, da sempre. Sei la nostra fatina, fatina Maria. Il primo sicuramente è un ospite strepitoso.

