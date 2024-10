Ilfattoquotidiano.it - “Mamma si doveva operare, le hanno diagnosticato il cancro per la terza volta. Volevo smettere con la musica”: Ghali in lacrime racconta “Niente Panico”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “” è il titolo del nuovo singolo di. Il risultato di un viaggio lungo oltre due anni “per un brano che ha attraversato tante fasi della vita dell’artista, scritto e composto a distanza di mesi, frase per frase in giro per il mondo e arricchito via via da nuove esperienze e suggestioni, riflesso di una crescita importante, vissuta sulla propria pelle”. “È un brano a cui tengo molto, mi ha aiutato tanto in questi anni non sempre facili – ha scrittonelle note per la presentazione del brano – e quando lo ascolto è come se stessi tendendo una mano a me stesso. Come poche volte nel mio percorso artistico, sento di aver creato qualcosa in grado di curarmi. C’è una componente profondamente rassicurante in ‘’, quasi fosse una preghiera che mi ricorda di restare tranquillo anche nei momenti più bui”.