Luci e ombre in Paolo Sarpi | Da strada di botteghe a cuore dello street food

Da borgo di ortolani a mercato di street food asiatico: il tempo ha cambiato il volto e l'anima di via Paolo Sarpi, cuore della Chinatown milanese. Un secolo fa l'arrivo dei primi cinesi, specializzati nel commercio di vestiti all'ingrosso. Nel 2010 la pedonalizzazione, con la posa di beole e aiuole, che ha spinto i grossisti fuori città. Dopo il Covid la proliferazione di dehor e ristoranti: e così, quello stretto chilometro di strada è oggi meta di turisti e curiosi, tutti qui per provare specialità come i baozi e gli spiedini fritti. "Era la terza via commerciale di Milano: delle 200 botteghe italiane ora ne restano una trentina", racconta Fabio Marini, titolare di un antico negozio di abbigliamento.

Le mille vite di Antonio Villa - il portinaio star di Paolo Sarpi : “Qui ho trovato calore umano” - Nella zona di Paolo Sarpi tutti lo conoscono e gli vogliono bene. Ho 69 anni, sono rimasto per l’atmosfera che c’era, pian piano sta scemando”. Oggi, Villa non riesce più come accadeva una volta a gestire la routine del condominio. Non si ha il tempo per conoscere a fondo le persone e venire a contatto con loro: “Si è perso il concetto di famiglia, non si conoscono quasi i vicini”. (Ilgiorno.it)