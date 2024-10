Napolipiu.com - L’appello di Politano dopo la rapina: “Vorrei riavere quel portafoglio”

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’esterno azzurro condivide su Instagram il suo messaggio ai tifosi. Le notizie calcio Napoli riportano un altro episodio spiacevole per i calciatori partenopei. Matteo, esterno del Napoli, ha subito unae ha voluto condividere il suo stato d’animo attraverso un post su Instagram. Un’escalation di episodi Non c’è tregua per i giocatori del Napoli, sempre più spesso nel mirino dei malviventi. Prima David Neres, derubatoNapoli-Parma, poi Juan Jesus, e ora Matteo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, che sono ancora nelle fasi iniziali. Nel frattempo, verranno intensificate le misure di sicurezza intorno alla squadra, attualmente al primo posto in classifica.