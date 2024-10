La visita alle famiglie delle vittime dell’attacco di Southport non era stata annunciata. Ma Kate Middleton ha voluto riprendere i suoi impegni ufficiali partendo dalle cause a cui tiene di più (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo lunghi mesi di cure e incertezze, Kate Middleton ritorna alla vita a corte con una visita non annunciata a cui avrebbe dovuto recarsi solo William. E non è l’unica sorpresa a riservarci la principessa, che, nonostante le chiare sofferenze degli ultimi tempi, sembra essersi messa completamente alle spalle l’incubo che l’aveva costretta al ritiro temporaneo. Kate Middleton rivede la luce: «Ho completato la chemio, mesi davvero duri. Iodonna.it - La visita alle famiglie delle vittime dell’attacco di Southport non era stata annunciata. Ma Kate Middleton ha voluto riprendere i suoi impegni ufficiali partendo dalle cause a cui tiene di più Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo lunghi mesi di cure e incertezze,ritorna alla vita a corte con unanona cui avrebbe dovuto recarsi solo William. E non è l’unica sorpresa a riservarci la principessa, che, nonostante le chiare sofferenze degli ultimi tempi, sembra essersi messa completamentespl’incubo che l’aveva costretta al ritiro temporaneo.rivede la luce: «Ho completato la chemio, mesi davvero duri.

