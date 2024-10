Kate Middleton, prima uscita pubblica dopo il tumore: l’impegno però è doloroso (Di venerdì 11 ottobre 2024) A poco più di un mese dal toccante video con cui ha fatto sapere di aver terminato i cicli di chemio, Kate Middleton sta piano piano tornando alla sua vita di prima e ai suoi impegni reali. Kate ha accompagnato il marito William a Southport, nel nord-ovest dell’Inghilterra, lontano da Londra per mostrare “sostegno, empatia e compassione verso la comunità locale”, secondo fonti vicine alla Corona. La presenza di William era prevista. Quella di Kate, invece, era del tutto inattesa. Perché Kate Middleton si è recata proprio a Southport? Il suo primo impegno pubblico è carico di emozione. Tvzap.it - Kate Middleton, prima uscita pubblica dopo il tumore: l’impegno però è doloroso Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A poco più di un mese dal toccante video con cui ha fatto sapere di aver terminato i cicli di chemio,sta piano piano tornando alla sua vita die ai suoi impegni reali.ha accompagnato il marito William a Southport, nel nord-ovest dell’Inghilterra, lontano da Londra per mostrare “sostegno, empatia e compassione verso la comunità locale”, secondo fonti vicine alla Corona. La presenza di William era prevista. Quella di, invece, era del tutto inattesa. Perchési è recata proprio a Southport? Il suo primo impegno pubblico è carico di emozione.

