Italia-Israele in tv | data orario e diretta streaming Nations League 2024 2025

Italia-Israele sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match valido per la quarta giornata della Nations League 2024/2025. Gli azzurri, dopo aver affrontato il Belgio all'Olimpico, giocano ancora una volta in casa in questa pausa di ottobre e affrontano nel ritorno gli israeliani già battuti in Ungheria a settembre. La sfida, che può già valere la qualificazione ai quarti di finale della competizione Uefa, è in programma alle ore 20.45 di lunedì 14 ottobre allo stadio Friuli di Udine. COME VEDERE Italia-Israele IN TV Italia-Israele sarà visibile in diretta tv su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Daniele Adani. diretta streaming su Rai Play, su Sportface.it invece highlights, pagelle e le parole dei protagonisti.

Prossima partita Italia in Nations League - quando e dove gioca contro Israele : data e orario - L’Italia stasera scenderà in campo contro il Belgio e tornerà in campo per la successiva partita della Nations League 2024-2025 contro Israele: si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine lunedì 14 ottobre con fischio d'inizio alle ore 20:45.Continua a leggere . (Fanpage.it)

