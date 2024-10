Israele, il governo è diviso: in stallo l?offensiva all?Iran. Scontro fra Netanyahu e il ministro della Difesa Gallant (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un attacco ai siti del programma nucleare. Raid per colpire gli impianti petroliferi e mettere al tappeto il settore energetico. Bombardamenti contro le basi più importanti o i siti Ilmessaggero.it - Israele, il governo è diviso: in stallo l?offensiva all?Iran. Scontro fra Netanyahu e il ministro della Difesa Gallant Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un attacco ai siti del programma nucleare. Raid per colpire gli impianti petroliferi e mettere al tappeto il settore energetico. Bombardamenti contro le basi più importanti o i siti

4 Ottobre 2024 – Israele potrebbe puntare ad attacco sui siti nucleari in Iran. Usa non hanno ricevuto rassicurazioni - Lo scrive il quotidiano “Le Monde“. Le forze Usa hanno condotto attacchi contro 15 obiettivi nelle aree controllate dagli Houthi in Yemen. Nei giorni scorsi aveva annunciato l’attivazione gratuita della rete Starlink per fornire connessione internet satellitare alle aree colpite dall’uragano. Il miliardario fondatore di SpaceX, Elon Musk, ha accusato l’Agenzia federale per la gestione delle ... (Api.follow.it)

Israele risparmia i siti nucleari dell'Iran : i dubbi dell'intelligence - Husseini, morto in un raid di ieri sulla capitale libanese, faceva anche parte del Consiglio della Jihad di Hezbollah, principale organo militare del ‘Partito di Dio' legato e finanziato dall'Iran. Nel frattempo le Forze di difesa israeliane hanno annunciato oggi l'uccisione di Suhail Hussein Husseini, capo del quartier generale di Hezbollah, incaricato della logistica e del ... (Iltempo.it)