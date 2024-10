Infermiera accoltellata, la Cgil scende in piazza: "Stop alle aggressioni, non possiamo andare a lavorare con la paura" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il caso dell'Infermiera accoltellata a Meldola alla Casa della Salute, la Cgil ha manifestato davanti la prefettura di Forlì per chiedere più sicurezza per i dipendenti sanitari. "Occorre prevenire gli episodi di tale gravità – ribadisce Monica Collari, funzionaria della Fp Cgil Forlì-Cesena Forlitoday.it - Infermiera accoltellata, la Cgil scende in piazza: "Stop alle aggressioni, non possiamo andare a lavorare con la paura" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il caso dell'a Meldola alla Casa della Salute, laha manifestato davanti la prefettura di Forlì per chiedere più sicurezza per i dipendenti sanitari. "Occorre prevenire gli episodi di tale gravità – ribadisce Monica Collari, funzionaria della FpForlì-Cesena

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terrore in Romagna. Infermiera accoltellata da un paziente - Meldola, arma puntata alla gola in un centro di salute mentale . Ferite profonde, è in prognosi riservata. Fermato l’uomo. I sindacati: "Basta, non si può lavorare con la paura di morire". (ilrestodelcarlino.it)

Forlì, infermiera accoltellata da un paziente in un centro di salute mentale - Colpita al collo e a una mano, è stata operata. L’Ausl Romagna: “Lavoreremo per un ambiente più sicuro”. La Regione: “Ci costituiremo parte civile”. I ... (bologna.repubblica.it)

L’infermiera accoltellata a Meldola, i sindacati: “Assordante silenzio sulla sicurezza” - Dopo l’aggressione con un coltello a un’infermiera a Meldola i sindacati Uil – Uilfpl Forlì in una nota hanno preso posizione annunciando un ... (corriereromagna.it)