Incidente a Campobello, autocarro sbatte contro furgone e si ribalta: 3 feriti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Incidente stradale con tre feriti a Campobello di Licata: un autocarro, con a bordo due palermitani, si è scontrato contro un furgone e si è ribaltato. È successo all'incrocio fra via Mazzini e via Mentana.Il conducente del furgone ha riportato traumi maggiori ed è stato trasportato con Agrigentonotizie.it - Incidente a Campobello, autocarro sbatte contro furgone e si ribalta: 3 feriti Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)stradale con tredi Licata: un, con a bordo due palermitani, si è scontratoune si èto. È successo all'incrocio fra via Mazzini e via Mentana.Il conducente delha riportato traumi maggiori ed è stato trasportato con

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spaventoso incidente nel Salento - furgone esce fuori strada e viene trafitto dal guardrail - Il grave episodio ha visto protagonista un anziano di 85 anni che è rimasto miracolosamente quasi illeso. Il suo furgone, nel frattempo, è stato perforato per diversi metri dal guardrail che è uscito dal portellone posteriore della vettura. L’uomo, alla guida di un furgone Renault, infatti, per cause ancora tutte da chiarire e specificare, ha perso il controllo del suo mezzo in prossimità di una ... (Dayitalianews.com)

Incidente a Torino Centro : furgone prende fuoco mentre è in marcia - il conducente si salva - Allarme nella prima mattinata di oggi, martedì 8 ottobre 2024, in via XX Settembre a Torino. Un furgone cassonato che viaggiava in direzione di corso Regina Margherita ha preso improvvisamente fuoco, quasi certamente per un guasto al motore, all'altezza dell'incrocio con via Barbaroux. Il... (Torinotoday.it)

Incidente a Senago - rider di Glovo travolto un furgone - È successo nella serata di sabato 5 ottobre. . Incidente a Senago, rider in moto travolto da un furgone Sono le 21. L’incidente secondo una prima ricostruzione dei fatti avrebbe coinvolto un furgone in transito su via [. ]. 30 in via Togliatti, una delle arterie maggiormente trafficate di Senago. Rider di Glovo travolto da un furgone a Senago. (Ilnotiziario.net)