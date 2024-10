Ilan e TrigNO litigano ad Amici: “Hai aperto una guerra” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilan e TrigNO hanno litigato ad Amici a causa dell’aria condizionata. Ma andiamo con ordine. I due dormono nella stessa cameretta insieme a Vybes e la scorsa notte il figlio di Gabriele Muccino ha acceso l’aria condizionata facendo ammalare il Damon Salvatore dei poveri. Svegliato senza voce, TrigNO si è sfogato con il professore di ginnastica: “Qualcuno Ilan, ndr ha messo l’aria condizionata stanotte, perché deve prendere delle decisioni per tutti e tre mi chiedo! Sto di m3rda! Giuro che se avessi la voce gli urlerei in faccia, ma come si fa! Dimmi tu se devo fare un’esibizione di m3rda perché lui aveva caldo di notte, ma stiamo scherzando? Quando lui dorme con i pantaloni lunghi e la maglia? Ma che c4zzo!“. Poco dopo ha incontrato Ilan in casetta e lo ha mandato direttamente a quel paese. Biccy.it - Ilan e TrigNO litigano ad Amici: “Hai aperto una guerra” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)hanno litigato ada causa dell’aria condizionata. Ma andiamo con ordine. I due dormono nella stessa cameretta insieme a Vybes e la scorsa notte il figlio di Gabriele Muccino ha acceso l’aria condizionata facendo ammalare il Damon Salvatore dei poveri. Svegliato senza voce,si è sfogato con il professore di ginnastica: “Qualcuno, ndr ha messo l’aria condizionata stanotte, perché deve prendere delle decisioni per tutti e tre mi chiedo! Sto di m3rda! Giuro che se avessi la voce gli urlerei in faccia, ma come si fa! Dimmi tu se devo fare un’esibizione di m3rda perché lui aveva caldo di notte, ma stiamo scherzando? Quando lui dorme con i pantaloni lunghi e la maglia? Ma che c4zzo!“. Poco dopo ha incontratoin casetta e lo ha mandato direttamente a quel paese.

